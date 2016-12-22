Росимущество выставило на продажу Mercedes полковника Захарченко

Mercedes-Benz 250, принадлежавший обвиняемому во взятках экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, выставлен на продажу за 690 тыс. руб. Это следует из сообщения в базе данных управления Росимущества по Ростовской области.

Автомобиль будет выставлен на аукцион в Волгодонске за 690,2 тыс. руб. 27 августа.

Бывший сотрудник управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в 7 млн руб. Позднее Захарченко вменили еще несколько эпизодов, например в получении взятки в размере $800 тыс. от хозяина ресторана La Maree. По трем эпизодам расследование было завершено в середине июня 2018 года.

В квартире экс-полковника во время обыска были найдены 8,5 млрд руб., €2 млн и более $120 млн, которые были изъяты в собственность государства. В мае в Сбербанке, куда поступили на хранение деньги Захарченко, пропали €3 млн. Это обнаружилось после пересчета 44 коробок с наличными.