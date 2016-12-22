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Минобороны показало видео ракетных стрельб в Охотском море
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Минобороны показало видео ракетных стрельб в Охотском море
Общество, 22:00
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Минобороны показало видео ракетных стрельб в Охотском море

Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видео ракетных пусков кораблей, подводной лодки и береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России.

Видео: Минобороны России

На кадрах показаны запуски ракет «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс». В учениях в рамках внезапной проверки в Восточном военном округе были задействованы ракетный крейсер «Варяг», малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз» и подлодка «Томск».

Ракеты успешно поразили цели, находящиеся на расстоянии от 250 до 500 км от кораблей. За ходом учений следили до 20 боевых кораблей и судов Приморской флотилии и морская авиация.

Теги: Охотское море , ВМФ России , Тихоокеанский флот , крылатые ракеты
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