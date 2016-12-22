Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Охотском море

Корабли, подводная лодка и береговые ракетные комплексы «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России провели стрельбы крылатыми ракетами в Охотском море. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе флота.
В учениях были задействованы ракетный крейсер «Варяг», малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз», а также субмарина «Томск». Удары по двум судам-мишеням, находящимся на расстоянии от 250 до 500 км от кораблей, были нанесены из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки. Всего были выпущены семь ракет «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс», цели успешно поражены.
Учебную группу прикрывали до 20 боевых кораблей и судов Приморской флотилии Тихоокеанского флота, морская авиация и другие военные силы. Маневры проходят в рамках внезапной проверки боевой готовности в Восточном военном округе, которая стартовала 20 августа.
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» 16 августа впервые выпустил ракеты «Калибр» по надводной цели в Черном море. Цель, находящаяся в 80 км от корабля, была успешно поражена.