«Адмирал Григорович» впервые запустил «Калибры» в Черном море

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» запустил ракеты «Калибр» по надводной цели в акватории Черного моря.Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
«Это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом «Калибр» с борта надводного корабля ЧФ», — заявили в пресс-службе, добавив, что запуск был произведен в ходе плановых боевых учений.
По данным представителей ЧФ, ракета «Калибр» успешно поразила условную цель, расположенную в 80 км от корабля. Попадание в мишень зафиксировали беспилотники.
На период проведения боевых стрельб полигон в акватории Черного моря был закрыт для судоходства. Начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв уточнил «РИА Новости», что задачи по закрытию полигона выполняли 11 кораблей и самолеты морской авиации.
Ранее сегодня новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота «Вышний Волочек», оснащенный ракетами «Калибр», отправился из Севастополя в состав российской эскадры в Средиземном море.