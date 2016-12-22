Путин и Макрон обсудили совместную помощь населению Сирии
Политика, 17:08
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Путин и Макрон обсудили совместную помощь населению Сирии
Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили международные проблемы и российско-французскую помощь населению сирийской Восточной Гуты, сообщается на сайте Кремля.
В частности, главы государств обсудили совместные проекты по гуманитарным аспектам урегулирования ситуации с Сирией.
В мае Макрон предложил Путину «конкретно» работать в гуманитарной сфере в Сирии. Он рассказал, что на поддержку сирийцев выделил €50 млн. 15 июля президент Франции заявил, что страны «взяли на себя определенные обязательства» касательно проблем Сирии.