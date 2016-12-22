Путин и Макрон обсудили совместную помощь населению Сирии

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили международные проблемы и российско-французскую помощь населению сирийской Восточной Гуты, сообщается на сайте Кремля.

В частности, главы государств обсудили совместные проекты по гуманитарным аспектам урегулирования ситуации с Сирией.

Ранее в субботу, 21 июля, в Минобороны России сообщили, что военно-транспортный самолет ВКС России доставил в Сирию из Франции 44 т гуманитарных грузов, в том числе лекарства, одежду, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

В мае Макрон предложил Путину «конкретно» работать в гуманитарной сфере в Сирии. Он рассказал, что на поддержку сирийцев выделил €50 млн. 15 июля президент Франции заявил, что страны «взяли на себя определенные обязательства» касательно проблем Сирии.