Трое осужденных Владимирского централа прекратили голодовку

Трое осужденных тюрьмы №2 (Владимирский централ) 26 августа написали заявление о прекращении голодовки, сообщает пресс-служба УФСИН.

Заключенные объявили голодовку во время вечернего обхода 22 августа.

Отмечается, что один осужденный продолжает отказываться от пищи. Его ежедневно осматривают врачи.

В сообщении также указано, что 23 августа представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области во главе с ее председателем Вячеславом Куликовым проводили с заключенными индивидуальные беседы. Каких-либо конкретных требований они не предъявили, причин голодовки не назвали. 24 августа с заключенными встретилась уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Во время встречи трое осужденных заявили, что уже несколько дней отказывались от приема пищи, которую им выдают в учреждении.

Ранее в связи с ухудшением состояния из-за голодовки и обострения хронического заболевания госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская Тишина» главу Серпуховского района Александра Шестуна. Он объявил голодовку в конце июля. Шестуну вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК).