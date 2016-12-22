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Трое осужденных Владимирского централа прекратили голодовку
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Трое осужденных Владимирского централа прекратили голодовку
Общество, 15:51
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Трое осужденных Владимирского централа прекратили голодовку

Трое осужденных тюрьмы №2 (Владимирский централ) 26 августа написали заявление о прекращении голодовки, сообщает пресс-служба УФСИН.
Заключенные объявили голодовку во время вечернего обхода 22 августа.
Отмечается, что один осужденный продолжает отказываться от пищи. Его ежедневно осматривают врачи.

В УФСИН подтвердили голодовку заключенных Владимирского централа
Общество

В сообщении также указано, что 23 августа представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области  во главе с ее председателем Вячеславом Куликовым проводили с заключенными индивидуальные беседы. Каких-либо конкретных требований они не предъявили, причин голодовки не назвали. 24 августа с заключенными встретилась уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Во время встречи трое осужденных заявили, что уже несколько дней отказывались от приема пищи, которую им выдают в учреждении.

Ранее в связи с ухудшением состояния из-за голодовки и обострения хронического заболевания госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская Тишина» главу Серпуховского района Александра Шестуна. Он объявил голодовку в конце июля. Шестуну вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК).

Теги: голодовка , тюрьма
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