В УФСИН подтвердили голодовку заключенных Владимирского централа

Во Владимирской области представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в четверг посетили тюрьму-2 УФСИН России по региону (Владимирский централ), где им подтвердили факт голодовки заключенных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления, полученном РБК.

«В рамках визита состоялся обход камер режимного корпуса № 3, а также проведены индивидуальные беседы с осужденными, которые с 22 августа 2018 года отказываются от приема пищи», — отметили в УФСИН.

В управлении добавили, что заключенные не объяснили представителям ОНК причину своей голодовки и не предъявляли требований к учреждению.

Ранее портал «ГУЛАГ-Инфо» опубликовал письмо президента АНО «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Романа Кайфаджяна. В письме он сообщал о том, что заключенные начали отказываться от пищи, и попросил редакцию «принять все доступные меры реагирования».

Кайфаджян рассказал РБК, что данная информация поступила к нему от родственников заключенных. По его данным, они держат массовую голодовку в знак протеста против пыток и убийств.