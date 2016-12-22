Шестуна госпитализировали из-за голодовки

Глава Серпуховского района Александр Шестун госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщила РБК пресс-секретарь главы района Влада Русина.

«Его госпитализировали в связи с ухудшением состояния из-за голодовки и обострения хронического заболевания», — сообщила Русина. По ее словам, он теряет сознание. «Этот факт зафиксировали врачи Лефортово», — отметила она. В материалах суда звучал диагноз «изгиб обеих сонных артерий», добавила пресс-секретарь. Шестун объявил голодовку в конце июля.

Также супруга Шестуна Юлия сообщила РБК, что узнала о возбуждении нового уголовного дела в отношении мужа из СМИ. «Ни адвокатов, ни Александра Вячеславовича об этом не извещали. Следователь сообщил нам, что соответствующие документы он отправил по почте», — сказала Шестун.

Как пишет 27 августа «Коммерсантъ», уголовное дело возбуждено по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) похищенных средств). По версии следствия, Шестун, будучи главой района, занимался и предпринимательской деятельностью и выступал лично и через доверенных лиц учредителем коммерческих структур. Через них осуществлялись скупка и перепродажа земельных участков. По данным следствия, на этих операциях Шестун и его сообщники могли заработать около 150 млн руб.

Главу Серпуховского района Александра Шестуна задержали в середине июня по делу о передаче четырех земельных участков компании ООО «Центр» в 2008 году. По версии следствия, из-за передачи участков площадью 10,3 га району нанесли ущерб в 62 млн руб. Шестуну вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 16 июня суд арестовал главу района, 8 августа ему продлили арест до 13 ноября.

6 августа Шестуну окончательно отказали в участии в выборах из СИЗО. Как пояснила его жена, все подписи, собранные в его пользу, признали недействительными, так как подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета.