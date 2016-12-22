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Додон назвал протесты в Молдавии позором для демократии
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Додон назвал протесты в Молдавии позором для демократии
Политика, 11:06
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Додон назвал протесты в Молдавии позором для демократии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что завершившаяся накануне, 26 августа, акция протеста, приуроченная ко Дню независимости страны, представляет опасность для государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«То, что партии сегодня делали на площади Великого Национального собрания — позорно для демократии. Печально то, что подобное происходит накануне Дня независимости», — считает Додон.

Президент Молдавии подчеркнул, что страна будет в опасности, если «ненависть и хаос» перейдут с улиц в парламент.

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Акция в Кишиневе продолжалась два дня. Ее участники требовали отставки кабинета министров. Протестующие также выступили за организацию свободных выборов в парламент и расследование коррупционных скандалов.

Теги: Игорь Додон , митинг
Главное
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