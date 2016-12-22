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Додон пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
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Додон пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
Политика, 01:37
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Додон пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал вывести людей «на площадь» в случае, если после парламентских выборов у него не будет возможности влиять на внутреннюю политику государства. Об этом он рассказал в интервью Accent TV.

Додон отметил, что в такой ситуации у него будет два варианта действий. «Первый — вывожу людей на площадь и всеми возможными способами мы делаем так, чтобы ситуацию поменять. Либо, второй вариант — ставится вопрос ребром о создании президентской формы правления. Не согласны — читайте пункт первый. И все!», — сказал он.

Додон добавил, что предстоящие 24 февраля 2019 года выборы парламента будут для него «определенным Рубиконом». Он добавил, что не хочет войти в историю как президент, который не мог влиять на ситуацию в стране.

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В декабре 2017 года Додон дважды отклонил принятый парламентом Молдавии закон о борьбе с «иностранной пропагандой». 2 января 2018-го, Конституционный суд страны приостановил его полномочия из-за того, что он дважды не принял кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, которых предложил глава правительства.

Временно исполняющим обязанности президента тогда стал спикер парламента Молдавии Андриан Канду, который и подписал «закон о запрете пропаганды» в качестве и.о. главы государства.

Теги: Игорь Додон , Выборы , митинги
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