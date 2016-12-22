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В Подмосковье потушили пожар на мусорном полигоне «Аннино»
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В Подмосковье потушили пожар на мусорном полигоне «Аннино»
«Мусорное» дело, 10:35
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В Подмосковье потушили пожар на мусорном полигоне «Аннино»

Возгорание на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Аннино» ликвидировано, сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов в Instagram.

«Полигон «Аннино» потушен. Благодарю службы за слаженную работу», — написал он, добавив, что за ТБО ситуацию на полигоне оставили под круглосуточным наблюдением и контролем.

https://www.instagram.com/p/Bm8lNk4ghc8/?taken-by=maksimtarkhanov

Пожар в «Аннино» начался в субботу, 25 августа. Сообщалось, что площадь возгорания составила 90 кв. м, на месте был создан штаб по тушению. Тарханов заявил, что причиной возгорания стал поджог.

В июле на полигоне выявили несколько задымлений. По словам главы Рузского городского округа, ситуация осложняется тем, что в «Аннино» нет грунта, который нужен, чтобы газ на полигоне не вступал в контакт с кислородом в воздухе.

Полигон «Аннино» работал с 1975 года, туда свозили отходы четвертого и пятого класса опасности. В 2016 году его закрыли.

Теги: мусорный полигон , Пожар , Подмосковье
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