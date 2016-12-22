В Подмосковье на закрытом мусорном полигоне «Аннино» возникло задымление

На закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Аннино» в Подмосковье зафиксированы несколько очагов задымления. Об этом говорится в сообщении на сайте Рузского городского округа.

По словам главы округа Максима Тарханова, мусор не свозят на полигон, однако имеются проблемы с грунтом на этой свалке: его здесь «физически нет». «Организация, которая может этим заниматься, нами привлечена. В ближайшее время проблему закроем, она у нас на контроле», — отметил Тарханов.

По его словам, задымление в «Аннино» возникают периодически, когда свалочный газ возгорается при контакте с кислородом. «Бороться с этим можно перекрытием кислорода с помощью грунта», — пояснил глава округа.

Полигон «Аннино» заработал в 1975 году, его закрыли в декабре 2016 года. Рекультивация полигона должна начаться в этом году.

В конце июня на свалке «Непейно» в Дмитровском районе Подмосковья возник пожар. Начальник отдела по лесному хозяйству и экологии Дмитровского района Игорь Невский в беседе с РБК отмечал, что полигон мог загореться в результате поджога.