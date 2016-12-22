В горах Северной Осетии погиб искавший альпинистов спасатель

В Северной Осетии погиб спасатель​ Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник. Он искал пропавших альпинистов на горе Галдор, сообщается на сайте ГУ МЧС России по краю.

«Трагически оборвалась жизнь замечательного человека. Личный состав Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю скорбит вместе со всеми, кто знал и любил этого человека», — говорится в сообщении.

В сообщении краевого главка МЧС также отмечается, что семье спасателя окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Эдуард Скрипник начал работать в поисково-спасательном отряде Ставропольского края с апреля 2007 года.

Представитель Федерации альпинизма России рассказал ТАСС, что в месте, где погиб спасатель, сейчас происходят сильные камнепады. Предположительно, они возникают из-за жары. Он добавил, что всего погибли четыре человека. Их тела эвакуировали на вертолете.

Как отмечает агентство, трое альпинистов совершали восхождение на гору Галдор в Северной Осетии, однако не вышли на связь 18 августа. При этом они не были зарегистрированы в Северо-Осетинском поисковом спасательном отряде МЧС. В результате поисков через неделю погибших обнаружили. Следователи начали проверку обстоятельств происшествия.