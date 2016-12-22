В горах Киргизии во время камнепада погиб российский турист

Российский турист Кирилл Воронков погиб во время камнепада на перевале Южный Гаджир в горах на юге Киргизии, сообщили РБК в пресс-службе посольства России.
«12 августа при переходе через перевал Южный Гаджир Алайского хребта на высоте 4800 м погиб горный турист, гражданин России Кирилл Воронков», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе МЧС Киргизии РБК сообщили, что еще одного российского альпиниста Максима Желимолая ищут в районе пика Ленина в Ошской области.
В МЧС также подтвердили смерть Воронкова.
Вечером 12 августа вертолет Ми-8 в Таджикистане, доставлявший альпинистов в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма), совершил жесткую посадку. На борту находились 15 альпинистов: 13 россиян, один гражданин Белоруссии и один Испании. При посадке пять человек, в том числе трое россиян, погибли. 14 августа троих пострадавших российских альпинистов выписали из больницы. Семеро россиян остаются в медучреждении: одна женщина в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в средней степени тяжести.