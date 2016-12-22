На Эльбрусе нашли тело погибшей более 30 лет назад альпинистки

На Эльбруса нашли тело альпинистки, погибшей, предположительно, 31 год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, тело женщины нашла группа туристов на высоте около 4 тыс. метров и сообщила об этом спасателям. Тело было эвакуировано. Как отметили в пресс-службе, в 1987 году в районе, где была найдена погибшая, из-за схода лавины погибла группа альпинистов из семи человек. Их поиски не увенчались успехом.

В МВД по республики уточнили, что при ней были найдены документы на имя уроженки города Новая Ладога Ленинградской области 1951 года рождения. Также при ней обнаружили авиабилет из Москвы в Минеральные воды на 10 апреля 1987 года.

22 августа мужчина погиб в результате удара молнии на Эльбрусе. Инцидент произошел на высоте около 4300 — 4200 м. Также пострадала женщина, она была госпитализирована.