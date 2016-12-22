В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в бою под Луганском

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери во время попытки захватить позиции самопровозглашенной Луганской народной Республики (ЛНР) в районе села Желобок Славяносербского района. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.
«Сегодня противник предпринял попытку захвата новых позиций в районе населенного пункта Желобок. В 7:50 военнослужащие 53-й бригады силами мотопехотного отделения выдвинулись в нашем направлении», — заявил он.
По словам Марочко, бойцы ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь. Он уточнил, что ВСУ потеряли троих военных, еще четверо получили ранения. При этом он не сообщил, есть ли потери со стороны ЛНР.
Подполковник также рассказал, что ситуация в этой зоне остается напряженной. Он сказал, что украинские военные два раза за сутки нарушили режим прекращения огня. «Огонь велся по району населенного пункта Желобок и в направлении памятника князю Игорю. В ходе обстрела украинские боевики использовали 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие», — заявил Марочко, добавив, что все по территориям ЛНР было выпущено шесть мин.
Днем 23 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия понесла потери в бою в районе села Желобок под Луганском. Он подчеркнул, что в бою приняли участие «российские войска». По словам украинского лидера, военным удалось остановить атаку и восстановить линию разграничения.