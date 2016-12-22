В Иране в результате крушения военного истребителя погиб пилот

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана F-5 потерпел крушение при посадке на военной базе в городе Дизфуль. Об этом сообщает агентство Mehr.

Причиной крушения стала техническая неисправность самолета. Инцидент произошел в 460 км к юго-западу от Тегерана, столицы Ирана.

В результате происшествия погиб известный в Иране пилот, полковник Манучехр Фаттахи. По данным IRNA, второй пилот выжил и доставлен в больницу. Как сообщают источники агентства, он находится в хорошем состоянии.

21 августа в Швеции, в 160 км от города Мальмё, разбился истребитель JAS Gripen. Причиной стало столкновение с птицей. При этом пилот успел катапультироваться, и его отправили в больницу для обследования.