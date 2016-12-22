Министр обороны Ирана прибыл с визитом в Сирию

Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом для участия в переговорах по военному сотрудничеству. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, в рамках визита иранского министра пройдут встречи с министром обороны Сирии Али Айюбом и лидером страны Башаром Асадом. Tasnim уточняет, что во время переговоров будут подняты вопросы о совместных действиях по борьбе с терроризмом, более тесном военном сотрудничестве двух государств и укреплении альянса «ось сопротивления» (Иран, Сирия и «Хезболла»).

«Мы надеемся принять активное участие в восстановлении Сирии», — отметил Хатами по прибытии в Дамаск.

Ранее, в июле, советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран намерен сохранить свое присутствие на сирийской территории. По его словам, Иран покинет Сирию и Ирак только после того, как официальные власти этих стран сообщат, что больше не нуждаются в помощи иранских военных советников.

По словам Велаяти, если бы Иран и Россия не помогали Сирии, то этой страной руководили бы террористы.







