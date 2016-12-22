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В Тегеране предрекли уход России из Сирии вслед за Ираном
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В Тегеране предрекли уход России из Сирии вслед за Ираном
Война в Сирии, 12:17
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В Тегеране предрекли уход России из Сирии вслед за Ираном

Иран покинет Сирию и Ирак, после того как власти этих стран скажут, что помощь иранских военных советников им больше не нужна. Об этом на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что региональная политика Ирана заключается в том, что «он находится в Сирии по приглашению легитимных правительств Сирии и Ирака». «И тогда, когда они скажут, что ваши военные советники нам не нужны, у Ирана не будет сомнений, чтобы оттуда выйти», — отметил советник.

Bloomberg узнал о намерении Путина и Трампа обсудить роль Ирана в Сирии
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По словам Велаяти, если бы Иран и Россия не помогали Сирии, то этой страной руководили бы террористы.

При этом советник подчеркнул, что Иран намерен сохранить свое присутствие на сирийской территории. «Считаю, что, как только мы оттуда уйдем, после нас уйдет Россия, и тогда туда вернутся те же самые террористы», — сказал Велаяти.

6 июля Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи 16 июля в Хельсинки обсудят ​вывод поддерживаемых Ираном войск из Сирии.

Теги: Иран , Сирия , военные советники
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