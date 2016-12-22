В жилом доме на юге Москвы обрушились перекрытия между тремя этажами

В жилом доме на юге Москвы обрушились плиты в лифтовом холле с седьмого по пятый этаж, никто не пострадал. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете России.
Отмечается, что следователи осмотрели место обрушения перекрытий пола. «По предварительным данным, жителем дома производилась загрузка и выгрузка строительных материалов», — отметили в СК. Следователи опрашивают очевидцев произошедшего.
Инцидент произошел в доме на улице Трофимова. После обрушения перекрытий жильцы дома были эвакуированы. После осмотра места происшествия о опроса очевидцев, следователи примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе СК.
19 августа на Сахалине обрушилась крыша одного из зданий бывшего завода, под завалами оказались люди. В результате погибли три человека. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).