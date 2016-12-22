На Сахалине возбудили дело после обрушения стены бывшего завода

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели одного человека после обрушения стены бывшего целлюлозно-бумажного завода во время демонтажных работ в Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в воскресенье, 19 августа, в городе Поронайск. В СК отметили, что здание принадлежало индивидуальному предпринимателю. Он заключил договор с другим ИП, чтобы демонтировать здание. Последний направил для проведения этих работ десять человек, которые являются гражданами Киргизской Республики.



В воскресенье, 19 августа, во время демонтажных работа обвалились стены здания. В результате произошедшего пострадали пять человек. Еще двое пропали без вести. На сайте управления МЧС по Сахалинской области сообщается, что из-под завалов извлекли восемь человек. Двое из них получили легкие травмы и ушибы, а пять человек находились в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы.