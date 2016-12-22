ФАС возбудила дело против Росрыболовства из-за квот на иваси и анончусы

«МегаФон» профинансирует выкуп своих акций в размере до ₽117 млрд

Курс евро на 21 августа

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Курс доллара на 21 августа

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В Москве перекроют движение около мечетей из-за Курбан-байрама

На Ямале мужчина через окно сбежал с составленным на него уголовным делом

Синоптики предупредили о грозе и ливне 21 августа в Москве

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Число погибших при обрушении завода на Сахалине увеличилось до трех

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Росстандарт утвердил ГОСТ для общежитий с услугой «утренняя побудка»