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Число погибших при обрушении завода на Сахалине увеличилось до трех
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Число погибших при обрушении завода на Сахалине увеличилось до трех
Общество, 12:42
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Число погибших при обрушении завода на Сахалине увеличилось до трех

Спасатели во время ликвидации последствий обрушения крыши бывшего бумажного завода в районном центре Поронайска на Сахалине обнаружили тело третьего рабочего. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Главного управления МЧС по Сахалинской области.

«Под обломками обнаружено тело третьего из погибших мужчин. Больше людей под завалами нет. Поиски прекращены», — сообщили в ведомстве.

19 августа на Сахалине обрушилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода, под завалами оказались люди. Сообщалось об одном погибшем. Власти сообщали, что еще два человека могли оказаться под завалами.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).
 

Теги: Сахалин , обрушение
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