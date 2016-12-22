Меркель пригласили посетить Южную Осетию «через дверь, а не через сады»

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель посетить республику «через дверь, а не через сады». Об этом он заявил на пресс-конференции, передает «РИА Новости».
Накануне немецкая газета Bild сообщила, что Меркель прибыла в грузинское село Одзиси на границе с Южной Осетией и через бинокль осмотрела военную базу России, расположенную неподалеку, на территории республики.
«Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады», — отметил Бибилов, добавив, что ему приятен тот факт, что мировое сообщество интересуется республикой.
По предположению президента, канцлер через бинокль смогла увидеть развитие Южной Осетии, то, куда направлено пристальное внимание пограничного контроля республики, прекрасные здания ФСБ России и благоприятные условия службы. Бибилов выразил надежду, что этот опыт она передаст «нуждающейся» Грузии.
Грузинские войска начали штурм столицы Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года под предлогом «восстановления конституционного порядка». В военный конфликт вмешалась Россия, объяснив свое вмешательство необходимостью защитить своих граждан. Российским военным удалось выбить грузинские войска с территории республики, а после завершения военных действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.