В Петербурге начали проверку после пролета вертолета под мостом
Общество, 14:39
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В Петербурге начали проверку после пролета вертолета под мостом
Прокуратура начала проверку сообщений о пролете вертолета под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Проведение проверки поручено Санкт-Петербургской и Ленинград-Финляндской транспортным прокуратурам.
Телеканал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что инцидент произошел в минувшие выходные. Неизвестный мужчина, не получив разрешение на вылет, пролетел между опорами ЗСД. Источник сообщил, что пилот игнорировал попытки диспетчеров выйти на связь. Он был задержан в деревне Гостилицы.