Жена Маккейна прокомментировала его решение прекратить борьбу с раком

Жена сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна Синди прокомментировала его решение прекратить лечение опухоли мозга, диагностированной в июле 2017 года, поблагодарив всех за помощью. Об этом она написала в Twitter.

«Я люблю своего мужа всем сердцем. Господь, благослови всех, кто заботился о моем супруге в этом путешествии», — написала Синди Маккейн.

В заявлении семьи Маккейн указывается, что 81-летний сенатор «прожил год, и это дольше, чем ожидали многие, но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. С присущей ему силой духа он решил прекратить лечение».

В сентябре 2017 года Маккейн сообщал, что проходит курс химиотерапии. В апреле текущего года стало известно, что сенатору провели операцию на кишечнике. Тогда же отмечалось, что Маккейн за последние несколько месяцев прошел курс физиотерапии в своем доме в Корнвилле, штат Аризона, чтобы восстановиться от побочных эффектов лечения онкологического заболевания.