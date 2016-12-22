Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,40 60,56 EUR Нал. 77,56 75,05 USD Бирж. 61,17 -0,88 EUR Бирж. 75,72 -0,83 USD ЦБ. 62,28 +0,85 EUR ЦБ. 76,84 +1,09 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8051,00 -287,50 MOEX 2143,67 -1,45% RTS 1085,16 -1,75% Brent 71,80 +0,32% DJIA 24573,04 +0,87% Nasdaq 7156,29 +0,70% FTSE 7198,20 -0,91%
Джону Маккейну провели операцию на кишечнике
Лента новостей
В Пентагоне заявили о непричастности США к обстрелу по авиабазе в Сирии 02:21, Политика Сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе подверглась ракетному обстрелу 02:00, Общество NYT и WP получили Пулитцеровскую премию за «российское вмешательство» 01:52, Политика В Танзании не менее девяти человек погибли из-за ливней 01:46, Общество Киев заявил о поиске имущества должников «Газпрома» на Украине 00:59, Политика США и Британия заподозрили Россию в масштабной кампании по кибершпионажу 00:36, Технологии и медиа Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США 00:00, Политика Один из самых закредитованных регионов России лишился рейтинга Fitch 00:00, Экономика Лавров счел целью США новыми санкциями наказать сотни тысяч россиян 16 апр, 23:48, Политика Союз биатлонистов Норвегии объявил о недоверии к России 16 апр, 23:48, Спорт Viber сообщил о проблемах со звонками у российских пользователей 16 апр, 23:33, Технологии и медиа Лавров подтвердил планы России по поставкам в Сирию С-300 16 апр, 23:08, Политика Чистка кадров: зачем новый глава Кузбасса уволил вице-губернаторов 16 апр, 22:53, Политика Рубль укрепился на новостях о решении Трампа отложить новые санкций 16 апр, 22:50, Финансы СМИ узнали о планах Франции лишить Асада ордена Почетного легиона 16 апр, 22:31, Общество Попал под раздачу: как из-за Telegram в России блокируют адреса Amazon 16 апр, 22:30, Технологии и медиа Координатор Белого дома по кибербезопасности уйдет в отставку 16 апр, 22:17, Общество СМИ узнали о планах замены посла России в Сирии 16 апр, 22:17, Политика Как лидеры Евросоюза защищали право на военный удар по Сирии 16 апр, 22:05, Политика ЦСКА проиграл второй матч в финальной серии Кубка Гагарина 16 апр, 21:56, Спорт ОЗХО отказалась голосовать за российско-иранский проект по Сирии 16 апр, 21:49, Политика WP сообщила о решении Трампа отложить новые антироссийские санкции 16 апр, 21:37, Политика В Чечне почти 300 тыс. человек остались без электричества 16 апр, 21:25, Общество Председатель правления «Открытия» Задорнов стал кандидатом в набсовет ВТБ 16 апр, 21:24, Финансы Трамп опроверг сообщения о сбитых в Сирии ракетах западной коалиции 16 апр, 21:13, Политика Times узнала о помешавших британцам ударить по Сирии российских подлодках 16 апр, 21:05, Политика Роскомнадзор заблокирует почти 2 млн IP-адресов Amazon из-за Telegram 16 апр, 20:56, Технологии и медиа Минобороны назвало число выпущенных для отражения удара по Сирии ракет 16 апр, 20:31, Политика
Джону Маккейну провели операцию на кишечнике
Политика, 04:07
0
Джону Маккейну провели операцию на кишечнике

Сенатору-республиканцу Джону Маккейну провели операцию на кишечнике, говорится в сообщении офиса политика.

81-летний Маккейн был госпитализирован в клинику в Финиксе в штате Аризона, он перенес операцию в связи с дивертикулитом — воспалительным заболеванием кишечника, говорится на сайте политика. Отмечается, что его состояние оценивается как стабильное. Маккейн и его семья выразили благодарность медицинскому персоналу за лечение и уход.

«В течение последних нескольких месяцев сенатор Маккейн проходил курс физиотерапии в своем доме в Корнвилле, штат Аризона, для восстановления из-за побочных эффектов лечения рака. Он по-прежнему занимался своей работой в качестве председателя Комитета по вооруженным силам Сената и часто посещал членов своей семьи, друзей, сотрудников и коллег из Сената», — говорится в сообщении.

Врачи диагностировали Джону Маккейну опухоль мозга в июле 2017 года после проведенной на глазу операции. В сентябре прошлого года он рассказал, что проходит химиотерапию. По его словам, врачи оценили шансы на его излечение с вероятностью от 3 до 14%.

Теги: Джон Маккейн , Операция
Главное
Сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе подверглась ракетному обстрелу Общество
Материалы по теме
Маккейна госпитализировали в США из-за побочных эффектов терапии рака Общество
Маккейн рассказал о прогнозах врачей по его излечению от рака мозга Политика
У Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.