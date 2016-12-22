Сенатору-республиканцу Джону Маккейну провели операцию на кишечнике, говорится в сообщении офиса политика.

81-летний Маккейн был госпитализирован в клинику в Финиксе в штате Аризона, он перенес операцию в связи с дивертикулитом — воспалительным заболеванием кишечника, говорится на сайте политика. Отмечается, что его состояние оценивается как стабильное. Маккейн и его семья выразили благодарность медицинскому персоналу за лечение и уход.

«В течение последних нескольких месяцев сенатор Маккейн проходил курс физиотерапии в своем доме в Корнвилле, штат Аризона, для восстановления из-за побочных эффектов лечения рака. Он по-прежнему занимался своей работой в качестве председателя Комитета по вооруженным силам Сената и часто посещал членов своей семьи, друзей, сотрудников и коллег из Сената», — говорится в сообщении.

Врачи диагностировали Джону Маккейну опухоль мозга в июле 2017 года после проведенной на глазу операции. В сентябре прошлого года он рассказал, что проходит химиотерапию. По его словам, врачи оценили шансы на его излечение с вероятностью от 3 до 14%.