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В Совфеде прокомментировали возрождение Второго флота ВМС США
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В Совфеде прокомментировали возрождение Второго флота ВМС США
Политика, 20:48
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В Совфеде прокомментировали возрождение Второго флота ВМС США

Возрождение Второго флота ВМС США является «очередной попыткой дестабилизировать обстановку». Об этом заявил РБК первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Со стороны России, на мой взгляд, нет никаких оснований для такого противостояния, которое Соединенные Штаты показывают всему миру. Это просто очередная попытка США дестабилизировать обстановку и обострить взаимоотношения», — заявил сенатор.

Как сообщил «РИА Новости» зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, Москва предпримет «определенные адекватные шаги» в ответ на действия Вашингтона, так как Второй флот угрожает северным морским коммуникациям России. При этом он отказался рассказать, какие конкретно действия могут быть предприняты.

США объяснили возрождение Второго флота необходимостью сдерживать Россию
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«Количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность России на этом направлении», — сказал Кондратьев.

Ранее на борту авианосца USS George H.W. Bush прошла церемония открытия Второго флота, командующим назначен вице-адмирал Эндрю Льюис. Как сообщало официальное издание Пентагона Stars and Stripes, возрождение флота произошло для того, чтобы контролировать растущую активность России в Северной Атлантике.

Второй флот расформировали в 2011 году с целью сокращения расходов. О планах возрождения стало известно в мае 2018 года. По словам главкома флота США адмирала Джона Ричардсона, Второй флот необходим из-за растущего «противостояния сверхдержав».

Теги: Совет Федерации , Флот , ВМС США , ВМФ России
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