В Совфеде прокомментировали возрождение Второго флота ВМС США

Возрождение Второго флота ВМС США является «очередной попыткой дестабилизировать обстановку». Об этом заявил РБК первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Со стороны России, на мой взгляд, нет никаких оснований для такого противостояния, которое Соединенные Штаты показывают всему миру. Это просто очередная попытка США дестабилизировать обстановку и обострить взаимоотношения», — заявил сенатор.

Как сообщил «РИА Новости» зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, Москва предпримет «определенные адекватные шаги» в ответ на действия Вашингтона, так как Второй флот угрожает северным морским коммуникациям России. При этом он отказался рассказать, какие конкретно действия могут быть предприняты.

«Количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность России на этом направлении», — сказал Кондратьев.

Ранее на борту авианосца USS George H.W. Bush прошла церемония открытия Второго флота, командующим назначен вице-адмирал Эндрю Льюис. Как сообщало официальное издание Пентагона Stars and Stripes, возрождение флота произошло для того, чтобы контролировать растущую активность России в Северной Атлантике.

Второй флот расформировали в 2011 году с целью сокращения расходов. О планах возрождения стало известно в мае 2018 года. По словам главкома флота США адмирала Джона Ричардсона, Второй флот необходим из-за растущего «противостояния сверхдержав».