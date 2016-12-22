Силуанов и замы Шойгу стали кандидатами в набсовет Промсвязьбанка

​Правительство выдвинуло 12 кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка, говорится в распоряжении на сайте кабинета министров.

Документ был подготовлен Минэкономразвития. В число кандидатов вошли заместители министра обороны Алексей Криворучко и Татьяна Шевцова, министр финансов Антон Силуанов, первый замминистра финансов Леонид Горнин и замминистра финансов Алексей Моисеев. Также в списке кандидатов указывается замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Сергей Куликов, экс-глава Российского экспортного центра Петр Фрадков и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Кроме того, в ревизионную комиссию могут войти замглавы Федерального казначейства Эли Исаев, начальник отдела управления Росимущества Матвей Гегешко и начальник отдела департамента Минфина Захар Сабанцев.

В декабре 2017 года ЦБ объявил о введении временной администрации в ПСБ, владельцами которого были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Основной причиной санации, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, стало финансирование проектов собственников.

В январе 2018 года правительство и ЦБ заявили, что на базе ПСБ будет создан опорный банк для проведения операций по госпоборонзаказу и ряду госконтрактов. В середине июля Госдума одобрила во втором чтении поправки в закон о гособоронзаказе, определяющие передачу оборонных кредитов в ПСБ. По словам Моисеева, госбанки передадут капиталы в ПСБ за счет выплаты дивидендов.