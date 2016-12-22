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Госдума одобрила схему передачи оборонных кредитов в Промсвязьбанк
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Госдума одобрила схему передачи оборонных кредитов в Промсвязьбанк
Финансы, 11:48
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Госдума одобрила схему передачи оборонных кредитов в Промсвязьбанк
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о госборонзаказе, определяющие передачу кредитов в Промсвязьбанк и банковское сопровождение оборонных контрактов. Помимо ПСБ с гособоронзаказом смогут работать и другие банки
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о гособоронзаказе, определяющие порядок передачи банками оборонных кредитов в Промсвязьбанк (ПСБ) и дальнейшее банковское сопровождение исполнителей гособоронзаказа. За законопроект проголосовали единогласно — 412 голосов.

Соответствующие поправки были внесены в принятый в 2016 году в первом чтении законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ. На внесение отдельного законопроекта понадобилось бы больше времени, и, для того чтобы Госдума успела принять поправки в эту сессию, они вносились ко второму чтению другого законопроекта, сказали РБК два источника, знакомые с ходом обсуждения законодательной инициативы.

Согласно законопроекту, вместе с Промсвязьбанком с гособоронзаказом смогут продолжить работать и другие уполномоченные банки. Но выбирать кредитную организацию компания-исполнитель сможет только в том случае, если правительство само не определит, где ей обслуживать конкретный контракт или сопровождать сделку.

Финишная прямая

Минфин анонсировал подготовку поправок в закон о гособоронзаказе в январе 2018 года, после того как было решено создать опорный банк для гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка. Речь может идти о передаче в ПСБ кредитов на сумму около 1 трлн руб., говорил тогда глава Минфина Антон Силуанов (теперь совмещает должность министра с постом первого вице-премьера).

Как ранее писал РБК, проект поправок в закон о гособоронзаказе предполагает, что права требований к оборонным предприятиям — исполнителям гособоронзаказа Промсвязьбанк выкупит по балансовой стоимости с дисконтом на установленный ЦБ минимальный размер резерва. Одновременно банки передадут ПСБ капитал, «достаточный для покрытия рисков по приобретаемым активам». Параметры передачи капитала в каждом отдельном случае будут определяться индивидуально, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В документе указано лишь, что правительство составит перечень передаваемых кредитов. На то, чтобы передать капитал, у банков будет не более шести месяцев после передачи кредита, говорится в тексте поправок.

Опорный, но не единственный

Промсвязьбанк не будет единственным уполномоченным банком: у компаний — исполнителей гособоронзаказа остается возможность обслуживаться в уполномоченных банках из уже существующего списка. «Предполагается, что это будет не единственный банк. У нас есть другие банки, которые находятся под санкциями, и некоторые из них являются уполномоченными по гособоронзаказу. Никто — ни правительство, ни Центральный банк — не видит необходимости исключения этих банков из перечня, то есть они продолжат работать, как работают», — заявлял замглавы Минфина Алексей Моисеев (цитата по по ТАСС). Но, по его словам, поправками «вводятся полномочия правительства, согласно которым оно может назначать тот банк, который должен обслуживать данный конкретный контракт, осуществлять сопровождение по данной сделке».

«Таким образом, правительство сможет принудительно обязать компании заключать договоры с ПСБ, но масштаб этого процесса пока не ясен», -
констатировал собеседник РБК, близкий к одному из банков, работающих с гособоронзаказом.

В настоящее время список уполномоченных банков засекречен, но в соответствии с последним​ опубликованным документом (на 1 ноября 2017 года) в число уполномоченных банков входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк.​ О намерении передать оборонные кредиты в ПСБ из-за угрозы санкций ранее заявляли Сбербанк и ВТБ. ​Новикомбанк (принадлежит «Ростеху») сообщал, что не будет передавать кредитные обязательства оборонных компаний Промсвязьбанку. Как заявил РБК на форуме «Инженеры будущего-2018» глава «Ростеха» Сергей Чемезов, еще в мае на совещании у президента было принято решение, что те банки, которые отказываются финансировать оборонные предприятия, опасаясь попасть под санкции, должны передать оборонные кредиты с капиталом в те банки, «которые остаются в обойме структур», финансирующих предприятия ОПК. «Это и Новикомбанк, и Промсвязьбанк, и другие», — перечислял Чемезов. Он подчеркнул, что Новикомбанк не будет передавать свои оборонные кредиты ПСБ. «Об этом речь никогда не шла. Наоборот, Новикомбанк будет продолжать работать с предприятиями ОПК и будет брать на себя обязательства по их дальнейшему кредитованию», — подчеркнул он.

На вопрос РБК, согласен ли банк с предлагаемой схемой работы с гособоронзаказом, пресс-служба Новикомбанка ответила, что не уполномочена комментировать эту тему. В Сбербанке и ВТБ от комментариев отказались, в остальных банках из последнего опубликованного списка уполномоченных на работу с гособоронзаказом на запрос не ответили.

Авторы: Екатерина Литова, Анна Михеева, Алина Фадеева, Инна Сидоркова.
Теги: Промсвязьбанк , Оборонзаказ
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