Кравчук рассказал о разочаровании в украинцах за годы независимости

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK рассказал, что разочаровался в украинцах за 27 лет независимости страны.
По его словам, он полагался на высокий уровень образованности граждан и на то, что они будут создавать новую политическую жизнь, получив свободу. Однако, как заявил Кравчук, «большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями».
24 августа отмечается День независимости Украины. По случаю праздника в Киеве состоялся военный парад, в котором приняли участие около 4,5 тыс. военных. Также на параде были продемонстрированы новейшие образцы военной техники, в том числе высокоточная система залпового огня «Ольха», оперативно-тактический комплекс «Сапсан», автоматизированная ракетная система залпового огня (РСЗО) «Верба» и другие.
Выступая на параде, президент Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти должны «разрубить последний узел» и покончить с существованием на своей территории церкви, которая «освящает гибридную войну» России против Украины. Секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук отметил, что Русская церковь является миротворческой силой на Украине.