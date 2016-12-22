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Порошенко пообещал «разрубить» связь Украины с Московским патриархатом
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Порошенко пообещал «разрубить» связь Украины с Московским патриархатом
Политика, 12:17
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Порошенко пообещал «разрубить» связь Украины с Московским патриархатом
Президент Украины Петр Порошенко заявил о решимости покончить с «неестественным пребыванием российской церкви» на Украине. По его словам, «эта церковь освящает гибридную войну Путина против Украины»
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Киевские власти должны «разрубить последний узел» и покончить с существованием на своей территории церкви, которая «освящает гибридную войну» России против Украины, заявил президент Петр Порошенко. Эти слова, как передает «Интерфакс-Украина», глава государства произнес на военном параде по случаю 27-летия независимости Украины.

«Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви», — сказал Порошенко.

Он также заявил, что «эта церковь освящает гибридную войну Путина против Украины, день и ночь молится и за российскую власть, и за российскую армию».

По словам Порошенко, украинское христианство со своей тысячелетней историей имеет свою собственную богословскую, литургийную и церковную традиции. «Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери и именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы», — добавил президент Украины.

Линии раскола: как «украинский» и «царский» вопрос грозят единству РПЦ
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Линия на предоставление украинской церкви автокефалии стала одной из главных в администрации Порошенко​. 28 июля в Киеве побывала делегация Вселенского патриархата, которая прибыла для участия в праздновании Крещения Руси.

На встрече с президентом Украины послание от вселенского патриарха Варфоломея зачитал епископ Эдмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион. В цитате из послания говорилось, что «конечная цель» Константинополя — это «даровать украинской церкви автокефалию». В заявлении Вселенского патриархата, которое было опубликовано в июле, говорилось о «желании восстановить единство разделенного церковного тела на Украине». «Не будем забывать, что Константинополь никогда и никому не уступал территорию Украины посредством какого-либо церковного акта», — процитировала пресс-служба слова Варфоломея.

Ранее, 19 апреля, Порошенко, выступая в парламенте Украины, призвал депутатов поддержать его обращение к Варфоломею о создании единой автокефальной украинской поместной церкви. Парламент поддержал инициативу президента и принял соответствующее постановление.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что предоставление неканоническим православным церквям на Украине автокефалии будет подобно Великому церковному расколу 1054 года, в результате которого христианство разделилось на православие и католичество. «Если, не дай бог, произойдет легитимизация раскола, причем при даровании автокефалии раскольничьим структурам, то трудно даже себе представить, к каким последствиям это может привести для всей семьи православных церквей. Это будет означать фактически раскол, подобный расколу 1054 года», — заявил он.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Петр Порошенко , Московский патриархат , Украинская православная церковь
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