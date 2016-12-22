Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал направить на дивиденды ₽28 млрд

Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2018 года рекомендовал направить на выплату дивидендов 28,086 млрд руб. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа, поступившем в РБК.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,25 руб. (92,5 руб. на одну глобальную депозитарную расписку). В сообщении отмечается, что это на 33,1% больше, чем по результатам первого полугодия 2017 года.

Также сообщается, что акционеры НОВАТЭКа обсудят вопрос о выплате дивидендов на собрании 28 сентября. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается составить 10 октября.