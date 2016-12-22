Акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум

Стоимость ценных бумаг российской газовой компании ПАО «НОВАТЭК» обновила свой исторический максимум на Московской бирже и достигла 1 тыс. руб., свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:15 мск, их средняя стоимость выросла на 1,11% и составила 992,9 руб., при этом минимальная сумма покупки зафиксирована на уровне 984 руб., а максимальная — 1000 руб.

Таким образом, капитализация компании превысила 3,036 трлн руб.

В июле председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания запустит вторую очередь проекта по сжижению газа «Ямал СПГ» на несколько месяцев раньше установленного срока и уже приступила к поставкам по контрактам.

Позже стало известно, что вознаграждение членов правления компании за второй квартал 2018 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1,4 млрд руб.