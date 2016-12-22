ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,62 67,10 EUR Нал. 79,65 77,81 USD Бирж. 67,91 +0,63 EUR Бирж. 78,74 +0,89 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6654,10 +239,80 IMOEX 2294,52 +0,12% RTSI 1064,45 -0,72% Brent 74,18 +2,26% DJIA 25811,27 -0,04% Nasdaq 7882,05 +0,29%
Акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум
Лента новостей
Хранить или избавляться: Lisk подорожал на 55% за неделю 18:29, Крипто В Киеве предложили помиловать двух россиян в обмен на украинских военных 18:21, Политика Для Донбасса договорились о новом перемирии 18:14, Политика Путин назвал встречу с Трампом полезной 18:12, Политика Адвокат бывшего юриста Трампа пообещал интересную для Мюллера информацию 18:11, Политика Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 18:08, РБК и Сбербанк «В каршеринге 9 из 10 - нетрезвые»: репортаж с ночного рейда ГИБДД 18:01, Авто Рогозин анонсировал отказ от бумажной документации в «Роскосмосе» 17:59, Политика СК возбудил дело после пролета вертолета под мостом в Петербурге 17:58, Общество Тренды обработки фото в Instagram: советы блогеров и лучшие приложения 17:50, Спецпроект РБК PINK Издатель сообщил о закрытии бумажной версии журнала SNC 17:49, Технологии и медиа Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года 17:48, Финансы Власти Габона завершили поиски пропавшего танкера с россиянами на борту 17:46, Общество Все имущество семьи полковника Захарченко обратили в доход государства 17:33, Общество Акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум 17:28, Бизнес Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 17:25, РБК и Сбербанк В Москве в рамках программы реновации снесли первую хрущевку 17:24, Общество Суд признал законным взыскание с Навального 1 руб. по иску Прохорова 17:15, Общество Банк Таиланда выпустит свою криптовалюту 17:11, Крипто Какое оружие сирийских террористов показали на форуме «Армия-2018» 17:11, Фотогалерея  Путин прокомментировал новые санкции США 17:04, Политика Директор фонда «Старость в радость»: «Мы все стали более осознанными» 17:00, Стиль Трамп заявил о предотвращении потери экономикой США первого места в мире 16:57, Экономика Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 16:52, РБК и Microsoft Советы юристов: о чем нужно помнить, покупая коммунальную квартиру 16:52, Недвижимость Журналистка упала в обморок во время интервью с Мантуровым 16:48, Общество Минобороны подписало контракт на разработку нового гиперзвукового оружия 16:41, Общество Во Франции ограбили поместье владеющей брендом Hermes семьи 16:40, Общество
Акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум
Бизнес, 17:28
0
Акции НОВАТЭКа обновили исторический максимум

Стоимость ценных бумаг российской газовой компании ПАО «НОВАТЭК» обновила свой исторический максимум на Московской бирже и достигла 1 тыс. руб., свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:15 мск, их средняя стоимость выросла на 1,11% и составила 992,9 руб., при этом минимальная сумма покупки зафиксирована на уровне 984 руб., а максимальная — 1000 руб.

Таким образом, капитализация компании превысила 3,036 трлн руб.

В июле председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания запустит вторую очередь проекта по сжижению газа «Ямал СПГ» на несколько месяцев раньше установленного срока и уже приступила к поставкам по контрактам.

НОВАТЭК удвоил вознаграждение членам правления
Бизнес

Позже стало известно, что вознаграждение членов правления компании за второй квартал 2018 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 1,4 млрд руб.

Теги: НОВАТЭК , Акции , Московская биржа
Главное
Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года Финансы
Материалы по теме
НОВАТЭК удвоил вознаграждение членам правления Бизнес
Глава НОВАТЭКа анонсировал запуск второй очереди «Ямал СПГ» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter