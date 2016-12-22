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НОВАТЭК удвоил вознаграждение членам правления
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НОВАТЭК удвоил вознаграждение членам правления
Бизнес, 18:08
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НОВАТЭК удвоил вознаграждение членам правления
НОВАТЭК увеличил выплаты членам правления за второй квартал 2018 года в два раза — до 1,4 млрд руб. В прошлом году компания запустила первый СПГ-завод на Ямале, с этим могут быть связаны премии, считает эксперт
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

За второй квартал 2018 года члены правления НОВАТЭКа, в которое входит 10 человек, получили вознаграждение в 1,371 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО, опубликованном 25 июля. За второй квартал 2017 года компания выплатила правлению в два раза меньше — всего 671 млн руб. (за первый квартал 2018 года — 711 млн руб.), следует из материалов НОВАТЭКа

Члены правления компании во главе с его председателем Леонидом Михельсоном владеют акциями НОВАТЭКа. В доходы правления входят «краткосрочные вознаграждения», включая заработную плату и бонусы, но они не учитывают дивиденды, поясняется в отчете. 

Вознаграждение членов совета директоров за второй квартал 2018 года также выросло, но не так существенно — с 53 млн руб. до 83 млн руб.

В пояснении к отчетности НОВАТЭК говорится, что вознаграждение «административного персонала» (в него входят не только члены правления, но и другие сотрудники) за апрель—июнь выросло на 63,3% до 3,9 млрд руб. из-за индексации базовых окладов с 1 июля 2017 года, увеличения начислений по премиям ключевому управленческому персоналу и т.д. Представитель НОВАТЭКа отказался от комментариев.

Михельсон назвал первых покупателей газа проекта «Ямал СПГ»
Бизнес

Финансовые показатели НОВАТЭКа во втором квартале также значительно выросли: выручка увеличилась на 52% до 195,8 млрд руб., EBITDA — на 81% до 101 млрд руб.

В начале декабря 2017 года компания запустила первую очередь своего ключевого проекта по сжижению газа — «Ямал СПГ» (запланированная мощность — 17,4 млн т в год) и уже начала поставки по контрактам. Обычно компании платят премии за запуск таких серьезных проектов, к тому же первая очередь была введена в срок, а поставки успешно начались, пояснил РБК аналитик рейтингового агентства АКРА Василий Танурков.

В конце июля стало известно, что НОВАТЭК запустит вторую очередь «Ямала СПГ» на несколько месяцев раньше срока, а третью — раньше на год, чем было запланировано, что позволит увеличить продажи на 8 млн т СПГ сверх плана.

В мае НОВАТЭК привлек первого акционера — французскую Total — в свой новый проект «Арктик СПГ-2», запуск которого запланирован на 2023 год. Партнеры договорились, что Total получит 10% с возможностью увеличить долю до 15%. Для этой сделки был оценен в $25,5 млрд.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: НОВАТЭК , Леонид Михельсон , Геннадий Тимченко , «Ямал СПГ »
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