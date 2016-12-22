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Российский пианист победил на конкурсе Eurovision Young Musicians
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Российский пианист победил на конкурсе Eurovision Young Musicians
Общество, 11:59
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Российский пианист победил на конкурсе Eurovision Young Musicians

Победителем конкурса молодых исполнителей академической музыки Eurovision Young Musicians стал российский пианист Иван Бессонов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что в финале пианист из России исполнил третью часть «Концерта №1 для фортепиано с оркестром» Петра Чайковского.

За победу в конкурсе наряду с Бессоновым также боролись саксофонист Матье Бенче из Венгрии, немецкая скрипачка Мира Мари Форон, виолончелист Биргитта Офтастад из Норвегии, чешский музыкант Инди Стивин и скрипач Никола Пажанович из Словении.

16-летний Иван Бессонов начал учиться играть на фортепьяно в шесть лет. В настоящий момент он учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Он выступал с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан и Симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Два года назад Бессонов представил сольную программу в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. После участия в конкурсе «Синяя птица» его выбрали для представления России на «классическом Евровидении».

Теги: пианист , Победа , Конкурс , «Евровидение»
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