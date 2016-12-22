Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия ИГ

Иностранные спецслужбы содействуют поставками оружия боевикам «Исламского государства» (запрещено в России), заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе обсуждения доклада об угрозе ИГ в Совбезе организации.

«По-прежнему открытым остается вопрос о том, каким образом эта шайка головорезов сформировала арсенал вооружений, позволявший семь лет худо или бедно противостоять крупнейшим армиям мира», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что в последнем докладе генерального секретаря ООН говорится, что боевики сами изготавливают оружие кустарным способом, а также грабят склады на захваченных территориях. Постпред России добавил, что самостоятельно террористы могут производить только примитивное оружие.

«Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружений извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран», — заявил Небензя.

Постпред России в ООН не назвал государства, спецслужбы которых он подозревает в содействии поставкам оружия для боевиков ИГ.