Минобороны сообщило о 86 тыс. убитых в Сирии террористов

В результате военной операции России в Сирии были уничтожены более 86 тыс. боевиков и 830 главарей бандформирований, сообщила пресс-служба Минобороны в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Также в результате ударов авиации и крылатых ракет были уничтожены более 121 тыс. объектов террористов, в том числе полевые лагеря, склады боеприпасов и танки.

В видеоролике Минобороны приводятся данные об итогах операции российской армии в Сирии. В частности, экипажи ВКС совершили 39 тыс. боевых вылетов, в том числе более 20 тыс. ночных.

Операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим приказал приступить к выводу группировки войск.