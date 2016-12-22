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Глава боснийских сербов назвал неприемлемым запрет за въезд Прилепина
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Глава боснийских сербов назвал неприемлемым запрет за въезд Прилепина
Политика, 01:06
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Глава боснийских сербов назвал неприемлемым запрет за въезд Прилепина

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (образование в составе Боснии и Герцеговины) Мирослав Додик заявил, что запрет на въезд на боснийскую территорию для российского писателя Захара Прилепина является неприемлемым, передает телеканал BHRT.

«Мы просим отозвать это решение. Как может быть, что угрозу Боснии и Герцеговине представляет российский писатель, а не тысячи мигрантов или репатриантов из зоны конфликта в Сирии», — сказал он.

Ранее Прилепин сообщил, что ему запретили въезжать на территорию Боснии и Герцеговины по решению министерства госбезопасности. По его словам, он должен был посетить город Баня-Лука, куда его пригласили в качестве почетного гостя и участника 53-их Кочичевских чтений.

Захару Прилепину запретили въезд в Боснию и Герцеговину
Политика

«Все так, дали официальную бумагу, что я представляю угрозу существования государства», — сказал он РБК. Посольство России в Боснии и Герцеговине обратилось в МИД страны с просьбой объяснить, почему писателю отказали во въезде.

До июля этого года Прилепин был заместителем командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР). После отставки с этой должности, он сохранил роль куратора батальона, советника главы ДНР, и главы гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса.

В августе

 

Теги: Босния и Герцеговина , Захар Прилепин
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