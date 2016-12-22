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Захару Прилепину запретили въезд в Боснию и Герцеговину
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Захару Прилепину запретили въезд в Боснию и Герцеговину
Политика, 21:38
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Захару Прилепину запретили въезд в Боснию и Герцеговину
Писатель Захар Прилепин рассказал, что ему отказали во въезде на территорию Боснии и Герцеговины из-за решения Министерства госбезопасности страны. Российское посольство обратилось за разъяснениями в МИД Боснии и Герцеговины
Захар Прилепин (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Российский писатель, экс-командир батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Захар Прилепин сообщил РБК, что ему запретили въезд на территорию Боснии и Герцеговины.

«Все так, дали официальную бумагу, что я представляю угрозу существования государства», — сказал он.

На своей странице в Facebook он рассказал, что о запрете узнал, когда направлялся в город Баня-Лука, куда его в качестве почетного гостя пригласили на мероприятие. «Меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Развернули как террориста», — написал Прилепин. По его словам, Министерство безопасности Боснии и Герцеговины запретило ему въезд в страну с 26 марта.

Писатель отметил, что в прошлом году получал в Сербии премию Иво Андрича в присутствии президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (образование в составе Боснии и Герцеговины) Мирослава Додика.

В российском посольстве в Боснии и Герцеговине попросили МИД страны объяснить запрет на въезд Прилепина, передает «РИА Новости». Дипломаты подчеркнули, что писатель был приглашен руководством Народной библиотеки города Баня-Лука для участия в 53-х Кочичевских чтениях.

Украина включила Прилепина в список угрожающих безопасности страны
Политика

«Посольство выражает обеспокоенн​ость и глубокое сожаление в связи с данным инцидентом», — добавили в дипмиссии.

В июле Прилепин заявил, что ушел в отставку с поста заместителя командира батальона армии ДНР, но остался советником главы ДНР, а также куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса и соведущим программы «Донецкий формат».

Авторы: Константин Нагаев, Валерий Романов.
Теги: Захар Прилепин , Босния и Герцеговина
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