Сбербанк повысил прогноз по среднему курсу доллара до 2020 года

Сбербанк повысил прогноз среднего курса доллара на 2018 год до 62,8 руб. Об этом говорится в презентации банка.

Согласно предыдущему прогнозу, средний курс доллара должен был составлять 60,7 руб. Прогноз курса доллара на 2019 год также был увеличен до 66,5 с 62,5 руб., а на 2020 год — до 67 с 63 руб.

При этом Сбербанк снизил прогноз роста ВВП в 2018 году с ранее ожидавшихся 1,9 до 1,7%, в 2019 году — до 1,6 с 1,7%, а в 2020 году сохранил на уровне 1,7%.

В 2018 году Сбербанк в базовом сценарии ожидает среднюю цену нефти Urals на уровне $67 за баррель, а в 2019 и 2020 годах — $62 за баррель.

23 августа в ходе торгов на Московской бирже доллар превысил 69 руб. Последний раз на таком уровне американская валюта торговалась в апреле 2016 года. Цена евро составляла 79, 77 руб. ЦБ объявил, что не будет закупать валюту для Минфина до конца сентября 2018 года. После этого доллар и евро подешевели на один рубль менее чем за час.