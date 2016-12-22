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Болтон рассказал о содержании встречи с Патрушевым в Женеве
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Болтон рассказал о содержании встречи с Патрушевым в Женеве
Политика, 17:53
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Болтон рассказал о содержании встречи с Патрушевым в Женеве

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, которые состоялись в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам встречи Болтон заявил, что они обсудили все аспекты двусторонних отношений между странами, включая вопросы контроля за вооружениями. При этом он отметил, что между Россией и Соединенными Штатами сохраняются разногласия, однако на переговорах с Патрушевым был достигнут «ощутимый прогресс».

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Болтон отметил, что были обсуждены темы присутствия иранских войск в Сирии, судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и санкции против Тегерана.

В свою очередь Патрушев рассказал, что встреча с Болтоном прошла конструктивно, никаких обвинений в адрес друг друга не прозвучало. Он отметил, что в рамках переговоров были затронуты темы Сирии, Ирана, Афганистана и Украины. По последней из них, как отметил Патрушев, была достигнута договоренность продолжать диалог.

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Помимо этого, секретарь российского Совбеза рассказал о переданных Болтону предложениях со стороны Москвы. Патрушев уточнил, что США обязались их рассмотреть, не уточнив, о каких конкретно предложениях идет речь. Также Николай Патрушев заявил, что он пригласил Джона Болтона в Москву для новых консультаций по различным вопросам. По словам источника ТАСС, близкого к организации переговоров, встреча длилась более пяти часов.

Теги: Джон Болтон , Николай Патрушев , Совбез РФ , переговоры
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