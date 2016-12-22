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Кремль назвал некорректными слова Болтона о завязшей в Сирии России
Война в Сирии, 14:18
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Кремль назвал некорректными слова Болтона о завязшей в Сирии России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с советником Дональда Трампа. По словам Пескова, Россия играет важную роль в Сирии, где также находятся и американские солдаты
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Особенно некорректно, по его словам, такие утверждения звучат из уст помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, так как американские военные тоже находятся в Сирии.

​«Утверждать, что Россия где-то завязла, некорректно, тем более со стороны наших коллег из Вашингтона. Давайте не будем забывать о том, что военные американские также находятся на сирийской земле», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия играет важную роль в деле спасения Сирии от международных террористов, в том числе «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), и в процессе политико-дипломатического урегулирования в этой стране.

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Политика

Ранее советник президента США Джон Болтон в интервью Reuters заявил, что Россия застряла в Сирии и теперь ищет помощи со стороны других стран, которые могли бы помочь ей в послевоенном восстановлении Сирии. Болтон отметил, что эта ситуация упрощает США переговоры по поводу вывода из Сирии иранских военных.

Комментируя заявление Болтона, неназванный высокопоставленный источник заявил агентству «РИА Новости», что сами США «завязли в Ираке и Афганистане».

«Хотели бы напомнить Джону Болтону: если кто-то и завяз, то это как раз та страна, безопасностью которой он сейчас занимается. США действительно завязли в Ираке и Афганистане», — процитировало своего собеседника агентство.

Военная база США в Сирии расположена на юге страны, в городе Эт-Танф недалеко от границы с Ираком. В конце 2017 года Генштаб России обвинял США в подготовке террористов на военной базе Эт-Танф под видом «новой сирийской армии». По данным Генштаба, в Эт-Танфе находилось 350 боевиков. В начале июня 2018 года вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что присутствие США в Сирии является незаконным и американцы должны покинуть военную базу в Эт-Танфе.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков.
Теги: Дмитрий Песков , Джон Болтон , Сирия
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