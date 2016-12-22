Совбез подтвердил встречу Патрушева и Болтона в Женеве

Москва и Вашингтон согласовывают повестку и формат предстоящей встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза Евгения Аношина.

Как отметил Аношин, предполагается, что встреча состоится в Женеве в конце августа.

Ранее в пятницу Reuters со ссылкой на источники, близкие к администрации США, сообщил, что Болтон и Патрушев обсудят контроль над вооружениями и участие Ирана в сирийском урегулировании. Как писало агентство, обе стороны согласились, что иранские силы должны покинуть страну, однако, по мнению Москвы, это трудновыполнимая задача.

Вопросы контроля над вооружениями уже поднимались российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки. Теперь эти вопросы будут обсуждаться в более широком формате, отмечало агентство.