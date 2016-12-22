Украина запретила ввозить девять книг из России

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще девяти книг из России, расширив до 193 позиций список изданий, «направленных на ликвидацию украинской независимости, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека». Об этом сообщает «112.Украина».

В обновленный список вошли пять книг Алексея Шляхторова: «Без Крыма России не быть! «Место силы» всей Русской Земли», «Народ-победитель. Хранитель Евразии», «Как Русь стала Сверхдержавой. «Неправильная Империя», «Золотая Русь. Почему Россия не Украина?», «Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о татаро-монгольском иге»; произведение Олега Ракитянского «Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945–1955 годах», Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма», Бориса Евсеева «Казненный колокол», Бориса Максименко и Дмитрий Зубова «Диалог с грядущим русским царем».

В мае Госкомитет предложил ввести санкции против 35 российских издательств за то, что они выпускают книги с «антиукраинским содержанием». По мнению его членов, они «угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны».

С 2017 года на Украине действует закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания».