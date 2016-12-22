В Кремле подтвердили подготовку новой встречи Суркова и Волкера

В Кремле подтвердили, что готовятся к проведению новой встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Насколько я знаю, там идет подготовка, но пока не имею информации по месту и времени, пока окончательно договоренности нет», — сказал Песков. Говоря о повестке встречи, пресс-секретарь назвал ее «сверкой часов», добавив, что особых продвижений по конфликту на юго-востоке Украины у сторон нет.

Ранее прошли четыре встречи Суркова и Волкера: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября 2017 года в Белграде, а также 26 января в Дубае. По словам Суркова, на последней встрече американская сторона представила «довольно подробный план поэтапного развертывания миссии [ООН на юго-востоке Украины] в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений».

По словам Волкера, они с Сурковым в январе обсудили возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки (СЦКК) в Донбассе. Также они отметили проблемы граждан при переходе линии разграничения между Украиной, ДНР и ЛНР, а также подчеркнули необходимость восстановить мобильную связь в Донбассе.