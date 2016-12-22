Сурков назвал реализуемыми новые предложения США по Украине

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что «дубайский пакет» предложений США по размещению миротворческого контингента ООН на Украине является «вполне реализуемым, по крайней мере на первый взгляд». Об этом он заявил по итогам переговоров со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, сообщает ТАСС.
«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения», — отметил Сурков. Он добавил, что в «дубайском пакете», в отличие от «белградского», представлен «довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений».
«Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ, после чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — подчеркнул помощник президента России.Ранее Сурков и Волкер трижды встречались для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе. Встречи проходили 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября 2017 года — в Белграде. Последнюю встречу Волкер назвал «шагом назад». По его словам, Россия вновь вернулась к первоначальному предложению о размещении охранной миссии ООН в Донбассе. Тогда американская сторона предоставила 29 абзацев предложений к проекту резолюции Совбеза ООН по Донбассу, однако российская сторона «сочла приемлемыми» только три из них.