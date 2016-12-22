Суд отказал в пересмотре иска о передаче имущества Захарченко государству

Никулинский суд Москвы отказался пересмотреть иск Генеральной прокуратуры по обращению в доход государства имущества родственников экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко на сумму 9 млрд руб. Об этом РБК рассказал адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

По его словам, в мае защита получила документы, что обнаруженные в квартирах сводной сестры Захарченко Ирины Разгоновой и его матери Валентины деньги не имеют к нему отношения.

«Постановление следствия о признании этих средств вещественным доказательством по уголовному делу было отменено <...> Права на найденные в своей квартире деньги заявила Валентина Захарченко, и на найденные средства в своей квартире права заявила сестра Дмитрия. Однако Никулинский суд считает иначе», — сказал Горбатенко.

В 2016 году Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. В ходе обысков в его кабинете и квартирах родственников обнаружили 8,5 млрд руб., €2 млн и более $120 млн наличными, которые были изъяты.

В середине августа Захарченко отказался признать вину по нескольким эпизодам дела о взятках. Он назвал обвинение «субъективным мнением» следствия. 22 августа его адвокат сообщил, что все имущество семьи Захарченко на 9 млрд руб. обращено в доход государства.