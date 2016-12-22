Полковник Захарченко не признал вину по нескольким эпизодам дела

Полковник МВД Дмитрий Захарченко отказался признать вину по нескольким эпизодам дела о взятках. Об этом он заявил на заседании в Пресненском суде Москвы, который 14 августа начал рассматривать его дело по существу, передает корреспондент РБК.

«Обвинение мне непонятно», — заявил Захарченко. Он назвал обвинение «субъективным мнением» следствия и отметил, что оно основывается только на предположениях, а не на фактах, изложенных в материалах дела.