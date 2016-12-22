Полковник Захарченко не признал вину по нескольким эпизодам дела
Общество, 16:07
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Полковник Захарченко не признал вину по нескольким эпизодам дела
Полковник МВД Дмитрий Захарченко отказался признать вину по нескольким эпизодам дела о взятках. Об этом он заявил на заседании в Пресненском суде Москвы, который 14 августа начал рассматривать его дело по существу, передает корреспондент РБК.
«Обвинение мне непонятно», — заявил Захарченко. Он назвал обвинение «субъективным мнением» следствия и отметил, что оно основывается только на предположениях, а не на фактах, изложенных в материалах дела.
Дмитрий Захарченко проходит по делу о получении взяток. СК закончил расследования по трем эпизодам по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования). Следствие по другим эпизодам получения взяток Захарченко продолжается.
Захарченко был арестован по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. в 2016 году. Во время обыска в его квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили 8,5 млрд руб., €2 млн и более $120 млн наличными, которые были изъяты.