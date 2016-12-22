В Японии из-за тайфуна отменили более 180 авиарейсов

По меньшей мере 188 авиарейсов отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна «Симарон». Об этом сообщает NHK.

В основном отменены рейсы, вылетающие в регион Кансай на острове Консю и остров Сикоку. Отмечается, что в этих регионах может выпасть до 1000 мм осадков. В других префектурах Японии ожидается выпадение от 150 до 800 мм осадков.

Также существует опасность наводнений и оползней, в связи с чем местным жителям предписано эвакуироваться. Сейчас тайфун движется на северо-запад со скоростью 35 км/ч, скорость ветра в центре шторма составляет 60 м/с.

В начале августа на Японию обрушился тайфун «Шаньшань», из-за чего пострадали по меньшей мере четыре человека. Тогда же были отменены по меньшей мере 162 авиарейса.