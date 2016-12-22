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В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» пострадали четыре человека
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В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» пострадали четыре человека
Общество, 05:46
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В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали из-за тайфуна «Шаньшань», обрушившегося на Японию. Об этом сообщает газета Mainichi.

В числе пострадавших — 82-летняя женщина из города Хитачинака в префектуре Ибараки, она упала из-за сильного ветра и сломала ногу. По данным Японского метеорологического агентства, скорость ветра тайфуна достигает 180 км/ч.

Тайфун и наводнение в Японии. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Накануне из-за приближения тайфуна в Японии отменили 162 авиарейса. Также было частично приостановлено движение поездов по железным дорогам в Токио, Канагаве, Сайтаме, Чибе и Сидзуоке. В префектуре Тиба более 100 тыс. человек получили предписания эвакуироваться.

Теги: Япония , тайфун , пострадавшие
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