В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали из-за тайфуна «Шаньшань», обрушившегося на Японию. Об этом сообщает газета Mainichi.

В числе пострадавших — 82-летняя женщина из города Хитачинака в префектуре Ибараки, она упала из-за сильного ветра и сломала ногу. По данным Японского метеорологического агентства, скорость ветра тайфуна достигает 180 км/ч.

Накануне из-за приближения тайфуна в Японии отменили 162 авиарейса. Также было частично приостановлено движение поездов по железным дорогам в Токио, Канагаве, Сайтаме, Чибе и Сидзуоке. В префектуре Тиба более 100 тыс. человек получили предписания эвакуироваться.